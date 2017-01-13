Öğrencileri Festivale Götüren Otobüs Uludağ Yolunda Devrildi

ULUDAĞ'da hafta sonu yapılacak kış festivali için, İstanbul'dan öğrencileri taşıyan otobüs, virajı alamayarak yol kenarındaki ağaçların üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmazken, otobüs vinç yardımıyla kurtarıldı.



Uludağ'da hafta sonu yapılacak olan kış festivali için İstanbul'dan yola çıkan öğrencileri taşıyan otobüs, Uludağ yolu 10'uncu kilometresinde yoldan çıkarak ağaçların üzerine devrildi. Yolcular kendi imkanları ile otobüsten çıkarken, araç vinç yardımıyla kurtarılırdı.



Yarım saati bulan kurtarma çalışmaları sırasında, yol trafiğe kapatıldığı için uzun araç kuyruğu oluştu. Kazada yaralanan olmadı.



- Bursa