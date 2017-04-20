Öğrencileri Bekleyen Otobüse Otomobil Arkadan Çarptı: 3 Yaralı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, öğrencileri bekleyen belediye otobüsüne bir otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, getirdiği ilkokul öğrencilerini almak için Çeşme Marina kavşağında bekleyen belediye otobüsüne, 35 DB 9483 plakalı özel araç arkadan çarptı. G.K.'nın (42) kullandığı araç çarpma sonucunda ağır hasar görürken, şoförle birlikte, araçta bulunan A.S. (23) ve Ş.K. (27) isimli kadınlar yaralanarak Çeşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otobüs şoförü A.Ö. (46) ise kazadan yara almadan kurtuldu.



Polis memurları kazanın ardından kaza yapan özel araçta yaptıkları arama sırasında boş bir içki şişesi buldu. Hastanede yapılan kontrolde ise özel araç şoförü G.K.'nın alkolsüz olduğu anlaşıldı. Kaza sırasında belediye otobüsünde hiçbir öğrencinin bulunmaması ise facianın önüne geçti. - İZMİR