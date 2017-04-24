Öğrencileri 23 Nisan'ı Mülteci Çocuklarla Geçirdi

Şehir Üniversitesi'nde bir grup gönüllü öğrencinin girişimiyle yaşları 8 ila 12 arasında değişen mülteci çocuklar eğlence dolu bir gün geçirdi.

Yaklaşık iki yıldır Alibeyköy Akşemsettin Mahallesi'nde oturan mülteci çocukların eğitim ve entegrasyonuna yönelik projeler gerçekleştiren ve çoğunluğu İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir grup gönüllü öğrenci, çocuklarla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çeşitli sanatsal aktiviteler ve oyunlarla eğlenceli bir gün geçirdi.

Yaşları 8 ile 12 arasında değişen 70 mülteci çocuk, İstanbul Şehir Üniversitesi Batı ve Doğu Kampüsler'inde düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi. Çocuklar Batı Kampüsü'nün bahçesinde bulunan elektrik trafosunu oluşturdukları kareografi eşliğinde bir hikaye oluşturacak biçimde boyadı. Gün boyunca 50 gönüllü öğrenci eşliğinde oyunlar oynayan çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

