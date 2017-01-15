Şahinbey Belediyesince organize edilen 'Minik Zabıtalar Görev Başında' Projesi kapsamında ilçe genelindeki okullardan seçilen küçük öğrencilere zabıta eğitimi verildi.



Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü'nce başlatılan Minik Zabıtalar Görev Başında projesi kapsamında Şahinbey İlçesi sınırları içerisinde bulunan 58 İlkokul öğrencileri arasından okul yetkililerince belirlenen 225 öğrenci ve daha önceki okul kantini denetimlerimize katılan 8 öğrenci olmak üzere 233 öğrenci, projeye dahil edildi. Projeye katılan öğrencilere zabıtaların görevleri ve yetkileri ile ilgili bilgiler verildi. Minik Zabıtaların bilgilendirme programı Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitim programına Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri, zabıtalar ve öğrenciler katıldı.



DAHA ÖNCE DENETİME KATILDILAR



Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü'nce daha önce 10 kişilik çocuk grubuyla başlatılan projede minik zabıtalar 12 saatlik eğitime tabi tutulmuş ve daha sonra Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte denetimlere çıkmışlardı. Öğrencilerin ve gençlerin sağlıklı beslenme konusunda daha da bilinçlenmesi için yapılan proje genişletilerek devam ediyor.



"SİZLERE GÜVENİYORUM"



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, herkesin çevreye ve kurallara duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Denetim ve sorumluluk bilinci İnsanın mesuliyetini anlaması gerçekten çok önemli. Çocukların temizlik konusunda bildiğini bazı büyükler bilmiyor. Bazı insanlar yolda arabalarıyla giderken, arabalarının camlarını açıp ellerindeki çöpleri yollara atıyorlar. Birilerinin yolların çöplük olmadığını bunlara anlatması lazım. Anlamıyorsa da gereğini yapmamız lazım. Bu konuda ben siz minik zabıtalara, gençlere ve çocuklara güveniyorum. Çünkü sizler neler yapılıp neler yapılmayacağını çok daha iyi biliyorsunuz" dedi.



Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı konuşmanın ardından programa katılan miniklerle soru cevap şeklinde sohbet ederek, onlara yapmaları gerekenler, görev yetkiler hakkında detaylı bilgi verildi. - GAZİANTEP