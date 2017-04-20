Öğrencilere Yönelik İşbaşı Eğitim Programı

Iğdır Üniversitesi ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Iğdır İl Müdürlüğü arasında öğrencilere yönelik işbaşı eğitim programı ve irtibat noktası protokolü imzalandı.



Protokol kapsamında İŞKUR İl Müdürlüğü, Iğdır Üniversitesinde bir irtibat bürosu açtı.



Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, üniversite öğrencilerine eğitim, staj ve iş imkanları konusunda yardımcı olmak maksadıyla açılan irtibat bürosunda haftanın belirli günleri öğrencilere hizmet verileceğini belirtti.



Alma, "Üniversitemize böyle bir irtibat bürosunun kurulması, Üniversitemiz ve Meslek Yüksek okullarımız başta olmak üzere iş sektörüne eleman yetiştiren diğer bölümlerimizden öğrencilerin müracaat edebilecekleri, iş imkanlarını araştırabilecekleri ve iş bulabilecekleri bir ortam sağlanmış oldu." dedi.



İŞKUR Iğdır İl Müdürü Abdullah Can da, "İstihdam seferberliği çerçevesinde işbaşı eğitim programı kapsamında üniversiteyi bitiren öğrencilerin, İŞKUR destekli, çeşitli işyerlerinde istihdamlarını sağlamaya çalışacağız. İşbaşı eğitim programlarından yükseköğretim öğrencilerinin de istenilen düzeyde yararlanmasını sağlamak, çalışma hayatına yeni atılacak olan gençleri program hakkında bilgilendirerek sektörler ve firmalar hakkında bilgi sahibi olmasına ve iş bulmasına aracılık etmek, öğrencilerin kariyer planlamalarına yardımcı olmak, aynı zamanda kurum ve kuruluşların nitelikli iş gücüne erişimini kolaylaştıracağız." diye konuştu.



Protokolü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma ve İŞKUR İl Müdürü Can'ın imzalanmasıyla yürürlüğe girdi.