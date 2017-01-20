Öğrencilere Yıldıztepe'de Kayak Eğitimi

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden 23 öğrenci, uygulamalı kayak eğitimini Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde alıyor.



Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Çetin, AA muhabirine, üniversitenin 10 yılı aşkın süredir kayak eğitimini Ilgaz Yıldıztepe'de yaptığını söyledi.



Yıldıztepe'nin kayak eğitiminde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Çetin, "Öğrencilerin her düzeyde kayak eğitimini alması için burası oldukça iyi bir yer. Pistler hem yeni başlayanlar hem de ileri düzeyde olanlar için uygun." dedi.



Gazi Üniversitesinden gelen akademisyenler eşliğinde öğrencilerin çalıştığını ifade eden Çetin, "Akademisyenler gözetiminde öğrenciler 5 gün boyunca kayak eğitimi alacak." diye konuştu.



Yıldıztepe'de herkese kayak eğitimi veriliyor



Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Yelken de üniversitelileri bölgede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.



Yıldıztepe'de birçok üniversitenin kayak eğitimi aldığını söyleyen Yelken, "Yıldıztepe Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri. Profesyonellere olduğu gibi kaymayı yeni öğrenenlere de uygun pistler var. Bu nedenle öğrenci ve akademisyenler burayı tercih ediyor." ifadelerini kullandı.



Öğrenciler dışında kayağı yeni öğrenen herkese eğitim verdiklerini dile getiren Yelken, "Bölgeye vatandaşlarımızdan da büyük ilgi var. Öğrencilerin yanı sıra vatandaşlara da burada kayak eğitimi verebiliyoruz." diye konuştu.