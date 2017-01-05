Öğrencilere, Ygs-Lys Sınav Değişiklikleri Anlatıldı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerine 2017 yılı YGS-LYS sınav değişiklikleri anlatıldı.



Okul Müdürü Hakan Emren, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl itibariyle ÖSYM'nin bir dizi değişikliğe gittiğini söyledi.



Sınava girecek öğrencilere başvuru ve yapacakları işlemlerle ilgili okul rehber öğretmeni Erdal Karakaş ile bilgilendirme yaptıklarını kaydeden Emren, "Biz ilçede ÖSYM'nin Afyonkarahisar il koordinatörlüğü temsilcisiyiz. Başvuruları da okulumuzda almaya başladık." dedi.



Okul Rehberlik Öğretmeni Erdal Karakaş da öğrencilere değişiklikleri ayrıntılı olarak anlatarak, bölümlerine göre sınava gireceklerin neler yapmaları gerektiğini, açık uçlu sorulara nasıl cevaplar vereceklerini ve sınavlarda sıralamaların esas ve önemine değindiklerini ifade etti.