Öğrencilere Uyuşturucu Satan 2 Kişi Yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde okul önlerinde öğrencilere uyuşturucu satan 2 kişi suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından okul önlerinde öğrencilere uyuşturucu sattıkları belirlenen H.Y.S. ve A.D. polis ekiplerinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların üst aramalarında tütün içine katılan toplam 30 gram esrar maddesi, buz mavisi ve bonzai ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu. Şahıslar ise alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN