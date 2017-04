Öğrencilere Üniversite Hedefini Hatırlatan "Tabelalı" Uygulama

İZZET MAZI - Müfredat derslerinin yanı sıra spor, sağlık ve psikoloji alanında verdiği kurslarla Kilis halkının beğenisini kazanan Nedim Ökmen Anadolu Lisesinde, öğrencilerin üniversite hedeflerini unutmaması için okul bahçesindeki ağaçlara 50 üniversitenin okula uzaklığını belirten tabelalar yerleştirildi.



Ülkenin seçkin üniversitelerine öğrenci yerleştirme oranlarında her yıl ilk sıralarda yer alan lise, bu sene yeni bir yöntemle yakaladıkları bu başarıyı daha üst noktaya taşımanın hesaplarını yapıyor.



Müdür Ali Kalli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldır görev yaptığı okulun köklü ve geçmişi başarılarla dolu bir eğitim-öğretim kurumu olduğuna dikkati çekti. Kalli, ekip arkadaşlarıyla beraber bu başarı çıtasını yükseltmek için çaba harcadıklarını vurguladı.



Bu kapsamda sürekli bir araya gelerek neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini ifade eden Kalli, şunları dile getirdi:



"Okulumuz kampüs ortamına sahip bir okul, burada Türkiye'nin seçkin öğrencileri var. Bu anlamda öğrencileri sadece soru çözme makineleri olarak değil de hayata hazırlanan ve öğrenen insanlar olarak yetiştirmek istedik. Düzenlediğimiz hazırlık kurslarımız hafta sonu ve hafta içi aralıksız devam ediyor. Biz bunlarla yetinmedik öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini artırmak adına da resim, beden eğitimi, okçuluk, fitness, uzak doğu sporları, basketbol, voleybol ve hentbol gibi yaklaşık on farklı spor ve sanat branşında kurslar açtık."



Kalli, öğrencilerin hedefe odaklanması konusunda farklı bir çalışmayı uygulamaya koyduklarını belirterek, öğrencileri hayata hazırlamak ve üniversiteyi daha heyecanlı kılmak adına okul bahçesindeki ağaçlara üniversitelerin isimleri ve okula uzaklıklarını anlatan tabelalar astıklarını aktardı.



Okulda farklı illerdeki 50 üniversitenin tabelasının bulunduğunu anlatan Kalli, "Tabelayla üniversite kazanılamayacağını biliyoruz. Ama bu uygulamayla öğrencilere hedeflerini hatırlatıp daha fazla hedefe odaklanmalarını sağlıyoruz." diye konuştu.



Öğrenciler de memnun



Öğrencilerden Mehmet Fatih Uğurlu da okul idaresinin sosyal, sportif ve kültürel alanlarda sürekli etkinlikler yaptığını, bu nedenle herkesin memnum olduğunu belirterek, idealinin 732 kilometre uzaktaki Ankara Üniversitesi olduğunu dile getirdi. Uğurlu, yerleştirilen tabelaların motivasyonuna olumlu katkı yaptığını dile getirdi.



12. sınıf öğrencisi Ayşenur Yavuzlu da üniversiteye gitmeyi arzuladığını ifade ederek, şunları belirtti:



"YGS'yi atlattım, önümde LYS var. Onun için çalışıyorum. Kurslarla birlikte öğretmenlerimin desteği var, hep arkamdalar onlara güveniyorum. Okulumu çok seviyorum, sosyal etkinlik açısından bayağı programları oluyor. İlk dönem bizi üniversite tanıtım merkezlerine götürdüler, böylelikle üniversite ortamını görmüş olduk. Son dönemde okula yerleştirilen tabelalar bizi motive ediyor. Kendimi üniversiteye daha yakın hissediyorum. Her gün tabelaları görünce daha çok çalışmam gerektiğini hatırlıyorum."



Derya Ünal da okul idaresinin kendilerini motive edebilecek her türlü aktiviteye ulaşmalarını sağladıklarını söyledi.



Okulun düzenlediği farklı kurslara katıldığını anlatan Ünal, okul idarecilerine teşekkür ederek, uygulamalardan memnuniyetini dile getirdi.



Büşra Toprak da daha 10. sınıf öğrencisi olmasına rağmen tabelaları her gördüğünde heyecanlandığını ve adım adım hedefine yaklaştığını hissettiğini bildirdi.