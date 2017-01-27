Öğrencilere UNESCO Kenti tanıtılacak

Müdürlerden eğitime desteğe "teşekkür ziyareti"

Selçuk Belediyesi'nin her daim eğitime destek olduğunu belirten Başkan Bakıcı, geçen yıl olduğu gibi Selçuklu öğrencilerin yaşadığı ilçeyi tanıması amacıyla bu yılda yine gezi programı düzenleneceği müjdesini verdi.

Eğitime verilen desteğin tüm projelerin üstünde bir önem arz ettiğini ifade eden Başkan Bakıcı; "Müdürlerimizle eğitimle ilgili çalışmalarda birlikte hareket edebilmek, belediyemizin bu çalışmalara hangi noktada destek vereceği üzerine her zaman görüş alış verişinde bulunuyoruz. Bu anlamda da geçen yıl başlattığımız"Selçuk'ta Yaşamak Projesi" kapsamında 850 öğrencimiz Efes Antik Kenti, Efes Arkeoloji Müzesi, Meryem Ana Evi'ni, Saint Jean'ı, İsabey Camii gibi değerlerimizi gezme fırsatı buldu. Projenin amacı gençlerimizin çocuklarımızın yaşadıkları ilçeyi tanıtmaktır" dedi.

Selçuk'u tanıtmak görevimiz

UNESCO Kenti olan Selçuk'u tarihi değerleriyle birlikte özellikle gelecek nesillere tanıtmak gibi önemli bir sorumlulukları olduğunu ifade eden Başkan Bakıcı;"UNESCO'nun talepleri arasında bu topraklarda yaşayan insanların; bu yerlerde yaşamın ne anlama geldiğini bilmeleri, orada bulunan eserler ile ilgili bilgi sahibi olmaları da var. Bu çalışmayla çocuklarımızı sahiplenerek, bölgelerini daha iyi tanımalarını sağlayacağız. Başta milli eğitim müdürümüz olmak kaydıyla halk eğitim merkezi ve diğer okul müdürlerimizle birlikte kaymakamlığımız önderliğinde bu projeyi yine bu sene gerçekleştirmek istiyoruz"dedi.

Yaklaşık 1123 öğrenci ve halk eğitim kursiyerinin Selçuk'u tanıma yönünde isteği olduğunu ifade eden Başkan Bakıcı; "Okullar Hayat Olsun" ve "Selçuk'ta Yaşamak" Projeleri Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle devam ettirdiğimiz önemli projelerdendir. Bu projelerin devamı gelecektir. Eğitime desteğimiz çok daha güçlü bir şekilde artarak devam edecektir" dedi.

Selçuk Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz

Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut ise Başkan Bakıcı'ya eğitim projelerine verdiği destek için çok teşekkür ederek;"Birlikte daha güzel eğitim projelerine imza atacağımıza inanıyoruz" dedi.

Selçuk Şahabettin Sarıdede Halk Eğitim Merkezi Müdür Mustafa Güzel ise; "Geçen yıl başladığımız projede Sayın Başkanımızın verdiği ulaşım desteği projenin başarıya ulaşmasında en önemli etken oldu. Bu yıl yeniden projeyi devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başkanımıza ve Selçuk Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.