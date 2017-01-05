Öğrencilere Trafik Eğitimi İstanbul´daydı

Farklı illerde belirlenen okullarda verilecek seminerlerden oluşan ve ilköğretim öğrencilerini hedef alan seminerde, 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu Yağız Avcı ve Türkiye Historic Rally Kategori 1 Co-Pilot Birincisi Bahar Sunman öğrencilere trafik güvenliği ve otomobil sporları ile ilgili temel bilgiler verilirken, okul girişinde Neo Motorspor takımına ait Mitsubishi Lancer EVO IX ralli otomobili sergilendi. Seminerin sona ermesinin ardından velisi otomobil kullanan öğrencilere karneler dağıtılırken, öğrencilerden annelerinin otomobil kullanırken kurallara uyup uymadığını değerlendirmeleri istendi.

Bursa ve İstanbul'un ardından Nisan ayına kadar Eskişehir, İzmir ve Ankara gibi farklı illerde de devam edecek seminerlerin sonunda, en başarılı 20 veliye TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde, uzman eğitmenler tarafından ücretsiz ileri sürüş teknikleri eğitimi verilecek.

TOSFED, 2017-2018 öğretim yılında daha detaylı ve geniş kapsamlı olarak devam etmesi için çalışmalara şimdiden başlanan proje kapsamında, bu yıl 5.000 ilk öğretim öğrencisine ulaşmayı hedefliyor.