Öğrencilere Trafik Eğitimi

Çatak Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, ilçedeki öğrencilere trafik konusunda eğitim verdi.



Okulları ziyaret eden ekipler, emniyet kemeri kullanımı, karşıdan karşıya geçerken uyulması gereken kurallar, trafik işaretleri, bisiklet binerken dikkat edilmesi gereken kurallar, küçük yaştaki çocukların çocuk koltuğuna oturmalarının önemi ve okul servislerine biniş ve inişlerle ilgili bilgiler aktardı.



Trafik kazalarından korunmanın önemi üzerinde duran ekipler, eğitim sonunda öğrencilere, trafik kazalarından korunma yollarının anlatıldığı broşürler dağıttı.