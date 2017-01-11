Öğrencilere Spor Malzemesi Desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesince Kumluca Salur ve Darıyemezler mahallelerindeki ortaokul öğrencilerine spor malzemesi desteğinde bulunuldu.



Spor malzemesi desteği kapsamında Kumluca Salur ve Damıyemezler mahallelerindeki ortaokullarda eğitim gören öğrencilere futbol forması ve spor çantası, okullara ise futbol topu, voleybol topu, basketbol topu, satranç takımı yardımı yapıldı.



Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran, gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin sportif etkinliklerinin arttırılması, spora olan ilginin çoğalması amacıyla yaptığı spor malzemesi yardımlarını, Kumluca hizmet birimi olarak belirlenen okullara dağıttıklarını söyledi.



Spor malzemesi yapılan öğrencilerin aldıkları hediyelerle mutlu olduklarını ifade eden Evran, "Spor malzemesi dağıttığımız öğrencilerimiz ve okullarımız bundan böyle daha fazla spor etkinliği gerçekleştirme imkanı bulacaklar. Öğrencilerimiz ve okul idareleri yapılan yardımlardan memnun olduklarını bildirdiler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'e, emeği geçenlere, öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum." dedi.