Öğrencilere 'şiir' anısı

Bu yıl 2.si düzenlenen Nihal Akçura Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Enginaz Özcan tarafından düzenlenenen "Sesimiz Şiirimiz" programında edebiyat dolu bir gece yaşandı.

Manisa Eğitim Araçları Salonu'nda okul öğretmenleri ve öğrenciler tarafından düzenlenen programda Türk edebiyatına damga vuran şiirler okunarak, mezun olacak öğrencilere unutulmaz bir anı bırakıldı.

Şiir gecesinde öğrenci velilileri de unutulmaz anlar yaşadı.

Mezun olacak olan öğrenciler, "Sesimiz Şiirimiz" gecesi için okul idaresine ve öğretmenlerine teşekkür etti.