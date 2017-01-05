Öğrencilere "Saygı" Belgeleri Verildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "Değerler Eğitimi Projesi" kapsamında Hatice Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesinde ayın değeri olan "Saygı" değerini temsil eden ayın öğrencileri seçilerek hediyeleri verildi.



Saygı değerini temsil edişleri ve okul kültürüne uyumuyla, ayrıca okul içindeki arkadaşlarına çevresine örnek olacak erdemli davranışlarıyla 9. sınıflardan Ayşe Kayar, 10. sınıflardan Sevinç Biter, 11. sınıflardan Ömer Güney'in ayın değerli öğrencileri seçildikleri belirtildi. Ayın değerli öğrencileri belgesi verilen öğrencilerin akşam yemeği ile ödüllendirildikleri ifade edildi.



Okul Müdürü Hüseyin Çinkaya ayın değerli öğrencilerini örnek davranışlarından dolayı tebrik ederek, öğrencilerden her ortamda örnek davranış sergilemelerini istedi. Çinkaya, her ay proje kapsamında ayın değerini yaşayan öğrencilerin ödüllendirileceğini kaydetti.



Öğrenciler de belge ya da ödül almak için değil, kültürel değerlerin yaşatılması adına kendilerine önemli görevler düştüğünü ifade ettiler. - SAMSUN