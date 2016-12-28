Öğrencilere "Safahat" Kitabı Dağıtıldı

Kahramanmaraş'ta, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 80'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 37 bin öğrenciye "Safahat" kitabı armağan edildi.



Merkeze bağlı Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Sosyal Bilimler Lisesindeki dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı çocukların gelişimi için yoğun çaba içerisinde olduklarını söyledi.



Amaçlarının çocukları okumaya yönlendirmek olduğunu ifade eden Mahçiçek, "Çünkü bir teknoloji çağındayız. Daha çok teknolojik aletlerle uğraşıyoruz ama esas olan okumamız. Bu da kültürümüz ve geleceğimiz için. Okuyan insanların zihni gelişimi çok daha iyi olur. Düşünme kabiliyeti çok daha gelişir." dedi.



Bu yıl 70 bin kitap alarak bütün okullara dağıttıklarını anlatan Mahçiçek, 37 bin Safahat kitabı daha alarak bunları öğrencilere dağıttıklarını dile getirdi.



"Devletimize faydalı olacağız"



Okulun öğrencilerinden Derya Akdere ise milli şair Mehmet Akif Ersoy'un, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" dediğini belirterek, "İnşallah bir daha yazılmaz. Her ne durumda olursak olalım gençler olarak ülkemizi koruyacağız. Okuyarak kendimize geliştireceğiz. Sonucunda da devletimize faydalı olacağız." diye konuştu.



Kendileri için geleceğin önemli olduğunu dile getiren Beyza Güvenen de "Kitap okuyarak da gelişeceğimize inanıyorum. Ülkemizde bir daha İstiklal Marşı yazılmaması için bütün çabamızla çalışacağız. Vatanımıza çok faydalı gençlik olacağımızın sözünü veriyoruz." dedi.



Ülkeye yapılan saldırıları kınadığını ifade eden Rumeysa Yılmaz da "Bu saldırılara manevi duygular ve kendimize geliştirerek cevap verebiliriz. Asım'ın nesli olarak vatanımıza ve milletimize her zaman sahip çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.