Öğrencilere Olimpiyat Ruhu Anlatıldı

Milli Olimpiyat Komitesi Eğitim Dairesi'nin organize ettiği "Olimpik Değerlerle Bütünleşme Etkinliği" Altınova'da gerçekleştirildi.



Milli Olimpiyat Eğitim Komitesi Başkanı Bilal Porsun, Altınova Piyalepaşa Ortaokulu Konferans Salonu'nda öğrencilerle buluştu. Milli Olimpiyat Eğitim Komitesi Başkanı Bilal Porsun, öğrencilere, olimpiyat ruhu ve değerlerini aşılayarak sporcu ve sporsever olma şuuru kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği faaliyete İlçe Milli Eğitim Müdürüm Zeki Sitar, Şube Müdürü Abdulhalik Köse, okul aile birliği, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - YALOVA