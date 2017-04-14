Öğrencilere Medya Sunumu

Özel Sanko Liseleri Genç Entelektüeller Kulübü öğrencilerinin girişimiyle davet edilen CyberMag Siber Güvenlik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Bilgi Güvenliği Derneği Gençlik Platformu Başkanı Oğuzhan Alkan, "Sosyal Medyada Bilgi Güvenliği" hakkında sunum yaptı.



Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür merkezi konferans salonunda düzenlenen sunuma lise yöneticileri ve öğrencileri katıldı. Öğrencilere siber güvenlik ve siber savaşlarını çarpıcı örnekler ile açıklayan Oğuzhan Alkan, sosyal medyadaki tehditler ve bu tehditlere yönelik alınması gereken önlemlere ilişkin paylaşımda bulundu.



Sunum, Alkan'ın öğrencilerin sorularını yanıtlanması ve Özel Sanko Koleji ve Özel Sanko Fen - Teknoloji Lisesi Müdürü Mutlu Koçağra'nın günün anısına Alkan'a plaket verilmesiyle son buldu. - GAZİANTEP