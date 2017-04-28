Öğrencilere Kıyafet Yardımı

Kilis'te asker eşleri Musabeyli ilçesinde eğitim gören öğrencilere kıyafet yardımında bulundu.



İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli asker eşleri ilçeye bağlı Gülbaba Köyü Yatılı Bölge Okulu'nda eğitim gören ihtiyaç sahibi 160 öğrenciye kıyafet yardımı yaptı.



İl Jandarma Alay Komutanı Gökhan Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir asker olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.



Mevsimle beraber öğrencilerin kıyafet ihtiyaçlarının da değiştiğini ifade eden Şahin, bu kapsamda asker eşlerinin okul idaresi olarak tespit edilen 160 öğrenciye destek olduğunu söyledi.



Şahin, bu tür sosyal faaliyetlerin bundan sonrada devam edeceğini sözlerine ekledi.