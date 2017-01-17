Öğrencilere Kıyafet Yardımı

Türk Kızılayı Sarıkaya Şubesi, öğrencilere kışlık kıyafet yardımında bulundu.



Türk Kızılayı Sarıkaya şubesi, ilçe merkezi ve köy okullarındaki maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için bir firmadan kışlık kıyafet yardımı temin etti.



İmam Hatip Yatılı Yurdunun bahçesinde gerçekleşen dağıtım töreninde koliler, okul müdürlerine teslim edildi.



Türk Kızılayı Sarıkaya Şube Başkanı Doğan Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kıyafetlerin okullarda maddi durumu elverişsiz olan öğrencilere teslim edileceğini belirtti.



Bu ve buna benzer yardımları 9 yıldır başarıyla yürüttüklerini aktaran Çiftçi, şunları söyledi:



"Bu yardımlarımız tamamen şubemiz girişimi ile özel bir firmayla görüşülerek öğrencilerimiz için getirttik. Kolilerimizi okullarımızın müdürlerine teslim ettik. Yardım kolilerinin içinde mont, ayakkabı, gömlek, pantolon ve çorap bulunmaktadır. 9 yılda 13 bin 600 öğrencimize yardım etmişiz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun."



Geleneksel hale getirdikleri yardımlar sayesinde bir nebze de olsa öğrencilerin yüzlerini güldürmeye çalıştıklarını dile getiren Çiftçi, öğrencilerin tespitinde kendilerine yardımcı olan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür etti.



Sarıkaya ilçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş da, Kızılay'ın bu yardımından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.



Türk Kızılayı'nın, Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi Sarıkaya'da da yardımlarını ulaştırmaya devam ettiğini kaydeden Yoldaş, "Kızılay Şube Başkanımız Doğan Çiftçi'ye ve yönetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu soğuk kış aylarında öğrencilerimize sıcak bir kucak açtılar ve kıyafet yardımında bulundular. Allah razı olsun. Öğrencilerimiz de bu kıyafetleri güle güle giysinler." diye konuştu.