Öğrencilere Kayıt Uyarısı

Açık öğretim lisesine ilk kez kayıt yapmak isteyenlerin, 3 Şubat 2017 tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiği bildirildi.



Bingöl Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, açık lise öğrencilerine kayıt uyarısında bulundu. Açık liseye ilk defa kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin 13- Ocak 3 Şubat tarihleri arasında kuruma başvuruda bulunması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimizin açık lise bürosuna kimlik fotokopisi, 1 adet fotoğraf, tasdikname, bankaya 30 TL para yatırdığına dair dekont ile birlikte başvuruda bulunabilirler" denildi.



Açıklamada ayrıca, "Açık Lise Kayıt Yenileme işlemleri 30 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır, öğrencilerimizin bankaya 30 TL yatırmaları ve ders seçimini yapmaları yeterlidir" ifadelerine yer verildi. - BİNGÖL