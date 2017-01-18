Öğrencilere Karne Hediyesi Olarak Sinema Gösterimi

Alaplı Belediyesi, tüm ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında eğitim gören 3, 4, 5, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine karne hediyesi olarak, 4 gün süreyle öğrencilere yönelik ücretsiz sinema gösterimi sunacaklarını bildirdi.

Öğrencilere Karne Hediyesi Olarak Sinema Gösterimi

Alaplı Belediyesi, tüm ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında eğitim gören 3, 4, 5, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine karne hediyesi olarak, 4 gün süreyle öğrencilere yönelik ücretsiz sinema gösterimi sunacaklarını bildirdi.

Tekin, yaptığı açıklamada, 20 Ocak'ta yarıyıl tatiline girecek öğrencilere karne hediyesi olarak 4 gün süreyle 12-D sinema gösterimi sunulacağını belirtti. Gösterimin, 6 kişilik gezici sinema salonuyla verileceğini ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"23-34 Ocak tarihlerinde Sahil park amfi tiyatroda, 25-26 Ocak tarihlerinde de Yeni Siteler Bayraktepe mevkii Eyüp Yaman Sosyal tesislerinde 12-D sinema gösterimini öğrencilerimize ücretsiz olarak sunacağız. Sinema gösterimi, saat 09.00 ile 16.30 arasında 8 dakikalık gösterimlerle öğrencilerimizin hizmetinde olacak. Eğlenceli günler geçirmek için tüm öğrencilerimizi 12-D sinema gösterimine davet ediyoruz." - ZONGULDAK

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