Öğrencilere Karne Hediyesi Hayırseverlerden

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir öğretmen tarafından sosyal medyadan yapılan yardım çağrısıyla 350 ilkokul öğrencisine, hayırseverlerin desteğiyle karne hediyesi olarak çanta, kırtasiye, şapka, atkı, mont ve bot dağıtıldı.



Aydınoğlu Tufanbey İlkokulu öğretmeni Aysun Erdemir, okulundaki öğrencilere yönelik sosyal medya üzerinden karne hediyesi çağrısında bulundu. Bu çağrı üzerine hayırseverlerin desteğiyle yürütülen "Geleceğe Işık Tut" projesi ekibiyle irtibata geçildi.



Türkiye'nin değişik yerlerinde yaşayan hayırseverlerin desteğiyle Aydınoğlu Tufanbey İlkokulundaki 350 ilkokul öğrencisine, giysi, kırtasiye, mont ve bot gibi hediyeler gönderildi.



Okul müdürü Mustafa Demirci, öğretmen Erdemir ve Okul Aile Birliği üyeleri öğrencilere yardımları dağıttı.



Öğretmen Erdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde hayırseverlerin desteğiyle öğrencilerin yüzlerinin güldüğünü belirterek, "Yarı yıl tatili öncesi yaptığımız çağrıyla, 350 öğrencimize karne hediyelerini ilettik. Türkiye genelinde sürdürülen 'Geleceğe Işık Tut' projesi yetkililerinin sesimize kulak vermesi bizleri mutlu etti. Tüm hayırseverlere teşekkür ederiz." diye konuştu.



Okul müdürü Demirci ise öğrencileri mutlu eden çalışmada emeği geçenlere ve "Geleceğe Işık Tut" projesi yetkililerine teşekkür etti.