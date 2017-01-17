Öğrencilere Isıtan Yardım

VAN'ın Muradiye İlçesi'inde yemek fabrikası sahibi Veysi Oskay Kuşçu Mahallesi İlköğretim Okulu'na giden 35 öğrenciye giyim yardımı yaptı.



Muradiye İlçesi'nde faaliyet gösteren yemek fabrikası sahibi Veysi Oskay ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kuşçu Mahallesi İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 35 öğrenciye kaban ve bot yardımı yaptı. Yeni kaban ve botlarını alan öğrenciler büyük mutulluk yaşarken, Veysi Oskay yardımlarını süreceğini belirterek "Öğretmenlerden aldığım bilgi üzerine okulda okuyan 35 öğrenciye bot ve kaban aldım. Çünkü bu güzel çocuklar ülkemizin ve bizim geleceğimizdir. İnşallah onlara aldığım hediyeleri beğenirler. İyi günlerde kullansınlar" dedi.



- Van