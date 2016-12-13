Öğrencilere İdam Urganı Veren Öğretmen Aydın Erekmen Kimdir?

Aydın Erekmen açığa alındı. İstanbul'da bir ilköğretim okulunda görev yapan Aydın Erekmen adlı öğretmen, öğrencilerine idam ipiyle poz verdirtti. Bu pozu da sosyal medya hesabında paylaştı. Öğretmen gelen tepkiler üzerine önce fotoğrafı kaldırdı sonra hesabını kapattı. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, öğretmenin açığa alındığını duyurdu. İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırılarının ardından Başakşehir'deki bir ilköğretim okulunda çalışan öğretmen, öğrencilerin elinde idam ipiyle çektiği sınıfta çektiği fotoğrafı "Ya devlet başa, ya kuzgun leşe... Başkaaaan...! Adalet istiyoruz" notuyla kişisel Facebook hesabından paylaştı.

İDAM İPİYLE ÖĞRENCİLERE POZ VERDİRDİ

Açığa alınan Aydın Erekmen, fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından önce paylaşımını sildi sonra hesabını kapattı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, konuyu Facebook hesabından gündeme getirdi. Özkan şunları yazdı: "Çocuklara ölüm diye şov yaptıran şahsın Facebook paylaşımları. ... okulunda görevli öğretmen .... için savcıları ve Milli Eğitim'i soruşturmaya çağırıyorum. Gereği yapılmalı!"

AÇIĞA ALINDI

Sosyal medyada gelen tepkilerin ardından CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Aydın Erekmen'in açığa alındığını duyurdu. Konu hakkında CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bakan, verdiği önergede "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, devletin okulunda görev yaptığı bilinen, fotoğraftaki öğretmenin kim olduğu, hangi okulda görev yaptığı belirlenmiş midir? Çocukların eline idam ipi vererek fotoğraf çektiren, bunu da sosyal medya hesabında paylaşan, 'eğitimci' olduğu iddia edilen bu şahıs hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa Bakanlık bu şahıs hakkında ne gibi bir cezai işlem uygulayacaktır?" diye sordu.

DİKİZ AYNASINA İDAM İPİ ASMIŞ

Özkan hesabından Aydın Erekmen'in daha önceki paylaşımlarını da yayınladı. Buna göre öğretmenin arabasının içinden çektiği bir fotoğrafta da dikiz aynasına idam ipi asıldığı görülüyor. Öğretmenin diğer ilginç paylaşımları da gün yüzüne çıktı. 11 Kasım 2016 tarihli bir paylaşımda, öğretmen yine öğrencileri ile toplu asker selamı veriyor. Öğrencilerin götürüldüğü bir gezide de öğretmen erkek öğrencilerine bıyık çizip fotoğraf çektirmiş.