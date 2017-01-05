Öğrencilere "Hediye Dolabı" ile Motivasyon

CEM GENCO - Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir ilkokulda başlatılan uygulamayla öğrenciler, kitap okuma, ders başarısı ve örnek davranışları sonucu kazandıkları puanlarla, "motivasyon dolabı"ndan istedikleri ürünü ücretsiz alıyor.



Cumhuriyet İlkokulu idaresi, öğrencilerin hem okul başarısını artırıp hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için farklı bir yöntem izlemeye karar verdi. Okul idaresi, yaklaşık bir ay önce bu amaçla "motivasyon dolabı" uygulamasını hayata geçirdi.



Uygulama kapsamında öğrencilere, düzenli çalışma, kitap okuma, ders başarısı, saygı ve hoşgörü, temizlik ve örnek davranışları baz alınarak öğretmenleri tarafından 5'er puan veriliyor. Aldıkları puan kartlarını biriktiren öğrenciler, daha sonra hediyelerin puanına göre istedikleri ürünleri ücretsiz alıyor.



Motivasyon dolabında futbol ve basketbol topu, satranç takımı, oyuncak, kıyafet, atkı ve bere, hikaye kitabı ile çeşitli hediyelik eşyalar yer alıyor.



Projeyi hayata geçiren Müdür Yardımcısı Ahmet Hilmi Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamayla öğrencilerin başarısını artırmanın yanı sıra sosyal bireyler olmalarını amaçladıklarını söyledi.



Hediye dolabında çeşitli ürünlerin bulunduğunu anlatan Demir, projenin kısa süre önce başlatılmasına rağmen olumlu dönüşler aldıklarını bildirdi.



Okulun 3. sınıf öğrencisi Emine Açıkgöz, öğretmenleri tarafından hayata geçirilen uygulamadan memnun olduklarını belirtti.



Derslerine daha çok çalışmaya, okula daha istekli gelmeye başladığını dile getiren Açıkgöz, "Sınıf arkadaşlarımla hediye kazanmak için hem derslerimize hem de davranışlarımıza dikkat ediyoruz. Öğretmenim bana her kitap okumam sonrasında 5 puanlık kart verdi. Son bir ayda topladığım 25 puanlık kartla satranç takımı kazandım. Uzun süren uğraşlarımın ardından satranç takımı kazandığım için mutluyum." dedi.



Öğrencilerden Cemil Zahteroğlu da okuldaki temizliğinden dolayı motivasyon dolabından satranç takımı kazandığını söyledi.



Bir ayda topladığı 25 puanlık kartıyla hediyesini alan Zahteroğlu, "Öğretmenlerimizin yaptıkları bu çalışmadan dolayı çok mutluyuz. Hediyemi almak için çevremi daha çok temiz tuttum. Hem sınıf arkadaşlarıma hem de aileme karşı temizlik konusunda örnek davranış sergilediğim için mutluyum." diye konuştu.



Zahteroğlu, bundan sonra da ders ve kitap alanında puanlar toplayarak bisiklet almayı hedeflediğini kaydetti.