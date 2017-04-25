Öğrencilere 'Hazır Cevap' Yardım Geliyor

''Hazır Cevap'' adlı proje, öğrencilerin Internet'te aradıkları bilgileri güvenilir kaynaklardan Türkçe dilinde bulmalarını sağlamayı hedefliyor. Yapılan deneyler sonucunda Hazır Cevap sisteminin doğru bilgiye ulaşma performansının Google'dan daha iyi sonuç vermesi dikkat çekiyor.

Lise ve ortaokul öğrencilerinin sorularına güvenilir kaynaklar kullanarak yanıt almasını sağlayan Hazır Cevap sistemi Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından geliştirildi. Yazılım çalışmaları halen devam eden proje ile öğrenciler sorularına yanıt bulabileceği gibi yabancı dildeki kaynaklardan yararlanma imkânı sağlanacak ve oluşan sonuçlar tutarlı bir şekilde birleştirerek öğrenciye özet olarak verilecek.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Tunga Güngör ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Günizi Kartal tarafından oluşturulan ''Hazır Cevap'' projesiyle öğrencilerin bilgi talepleri kısa sürede ve güvenilir bir şekilde yanıt bulacak.

Hazır Cevap Projesi'yle güvenilir bilgiye erişim fırsatı

Güngör ve Kartal'ın verdiği bilgiye göre, proje kapsamında öğrencilerin soruları, müfredatı içermesi bakımından Millî Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Wikipedia gibi kaynaklar kullanarak karşılandı. Ayrıca, yabancı dildeki (İngilizce) kaynaklar da Türkçeye çevrilerek oluşan sonuçlar tutarlı bir şekilde birleştirilerek öğrenciye özet olarak sunuldu. Elektronik ortamda ve ağ ortamında yer alan kaynak sayısının ve bu kaynakların içerdiği bilgilerin kapsamının hızlı bir şekilde arttığına dikkat çeken Güngör ve Kartal, öğrencilerin bilgi taleplerini karşılayan arama motorlarının doğal dil işleme yöntemleri bakımından yetersiz kaldığını belirttiler.

İnternette herkesin arama yapabildiğini ancak belli arama ve okuma stratejilerini izleyebilen, güvenilir kaynağı yanlış kaynaktan ayırabilen kişilerin doğru bilgilere ulaşabildiğini belirten Prof. Dr. Tunga Güngör ve Yrd. Doç. Dr. Günizi Kartal, bu süreçte İngilizce diline hâkim olmanın önemini anımsattılar.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Fatih Projesi kapsamında yaptığı çağrı ve izleyen süreç sonucunda hazırlanan Hazır Cevap projesinin en önemli özelliklerinden biri de Türkçe olması. Türkçe çalışmalara katkı yapması hedefiyle de yola çıkılan projeyle ilgili konuşan Güngör ve Kartal, Hazır Cevap Projesi'nin kaliteli bilgi kaynağına ulaşmayı ve güvenilir kaynaktan tutarlı bilgiyi edinmeyi sağlamak hedefiyle hazırlandığını vurguladılar. Öğrencileri bilgiyi ararken normal bir arama motoruna kelimeyi yazarak değil soru cümlesini yazarak soru sormaya yönelten bu sistem öğrencilerin İngilizce kaynaklardan Türkçe'ye çevrilmiş bilgiye erişilebilmesine imkan veriyor.

Hazır Cevap sisteminin doğru bilgi performansı Google'dan daha başarılı

Proje kapsamında, Biyoloji ve Coğrafya dallarını kapsayan 2000'er soru üreten proje ekibi 10. sınıfta okuyan bir grup öğrenciyle yapılan pilot çalışmada olumlu sonuç alarak projenin başarısını ölçtü.

Sistemin çıktılarını görmek üzere bazı deneyler yaptıklarını ifade eden Güngör ve Kartal sistemin Google'dan başarılı olduğunu söyledi. Öğrenci soruyu sisteme verince sistemin getirdiği dokümanların ne kadar doğru olduğunu ölçtüklerinde Hazır Cevap sisteminin Google'dan daha başarılı sonuç verdiğini ifade eden uzmanlar, ' 'Türkiye'nin en büyük ovası neresidir?'' diye sorulduğunda Hazır Cevap sisteminin getirdiği, içinde cevap olan dokümanların sayısının Google'da bulacağımız, doğru cevabı içeren doküman sayısından daha fazla" olduğuna dikkat çektiler.