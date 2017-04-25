Öğrencilere Hayvan Hakları Bilgilendirmesi

Erdemli ilçesinde lise öğrencilerine "Onlar da Can Birlikte Yaşam" konulu hayvan hakları semineri verildi.



Hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül, Erdemli İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, sokak hayvanlarının insanlar gibi yeme, içme ve ilgiye ihtiyaçlarının bulunduğunu söyledi.



Hayvanların da sevgi ve şefkatle toplum içerisinde yaşama hakkına sahip olduğunu ifade eden İğdigül, şunları kaydetti:



"Onlar dilleri olmadığı halde bakışları ile her şeyi anlatabilen, duyabilen ve hissedebilen yaratıklardır. Unutmayalım ki onlar da birer candır. İnsanların vicdan ve merhameti ile sokak hayvanlarına bir tas yemek ve su vermeleri dahi onlar için büyük bir kazanımdır. Hayvanlara karşı şiddete başvurmayalım. Onlar hiçbir zaman insanlara zarar vermezler. Yeter ki insanlar onlara zarar vermesin."



Seminerin ardından İğdigül, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.