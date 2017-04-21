Öğrencilere Güvenli Gıda Eğitimi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde yürütülecek 'Güvenilir Gıda Tüketelim İsrafı Önleyelim Projesi' başladı.



Hacı Akkadın Tarman Ortaokulu'nda gerçekleştirilen projenin açılış törenine öğretmenler ile öğrenciler katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, güvenli gıdaya ulaşmanın giderek zorlaştığı ve kaynakların hızla tükendiği bir ortamda, böyle bir proje gerçekleştirmenin kent ve ülke için büyük önem taşıdığını ifade etti. Her yıl israf edilen veya ihtiyaçtan fazla tüketilen milyarlarca ton gıdanın küresel çapta yetersiz beslenmeye yol açtığını belirten Onur, tüketicilerin konu hakkında bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Projenin hayata geçirilmesinde katkıları bulunan Uludağ Üniversitesi, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, BBB Tarım A.Ş. ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve Gıda Enstitüsü'ne teşekkür eden Aytuğ Onur, 15 Mayıs'a kadar devam edecek projeyle 20 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdülkadir Karlık ise israfın mutlaka önlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'de günde yaklaşık 6 milyon ekmeğin israf edildiğini hatırlatan Karlık, israfın önüne geçilebilmesi adına çocukların küçük yaşlarda eğitilmesinin önemli olduğunu söyledi.



BTSO Gıda Tarım ve Hayvancılık Konseyi Başkanı Mustafa Yıldız ise konsey olarak gelecek nesiller için sürdürülebilir gıda güvenliğini sağlamanın en önemli gündemleri arasında yer aldığını söyledi. Bu yıl gerçekleştirilecek projede 2015 yılından farklı olarak köy ve ilçelerdeki ortaöğretim öğrencilerini hedef kitle olarak belirlediklerini ifade eden Yıldız, "BESAŞ, Onur Marketler Zinciri ve SÜTAŞ projemize çok önemli destekler sağlıyor. Proje kapsamında gerçekleştireceğimiz eğitimlerle öğrencilerimiz bilinçlendirerek güvenilir gıdayı tercih etmelerini sağlayacağız"dedi.



Konuşmaların ardından Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Uzmanı Kübra Vural'ın güvenilir gıda konulu eğitimiyle projenin ilk eğitimi gerçekleştirildi. 15 Mayıs'a kadar sürecek projede 50 okulda 20 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. - BURSA