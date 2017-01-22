Öğrencilere Grup Bilinci Aşılanıyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrenci işbirliğiyle "Spor Materyalleri Tasarımı" adlı çalışma yapıldı. Sergiye açılan tasarım büyük beğeni toplarken, çalışma amacının öğrencilere grup bilinci aşılamak olduğu belirtildi.



Genç Anadolu Lisesinde Beden Eğitimi Öğretmeni olan Ferhat Güzel ve öğrencileri kendi el becerileriyle örnek bir çalışmaya imza attı. Futboldan, basketbola, tenisten, voleybola birçok spor dallarının malzemelerini bir araya getirip ilgili spor sahalarını yapan ve hepsini bir arada toplayan "Spor Materyalleri Tasarımı" adlı çalışma sergiyi gezenlerden büyük beğeni topladı. Uzun bir çalışma sonucu tamamlanan "Spor Materyalleri Tasarımı projesi aynı zamanda öğrencilere spor dallarını daha yakından tanıma fırsatı veriyor. Genç Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni olan Ferhat Güzel öncülüğündeki çalışma Bingöl'de bir ilk olma özelliğini de taşıyor.



"Amacımız öğrencilere grup bilincini aşılamak"



Kısıtlı imkanlarla ve yoğun çalışma sonucu böyle bir proje geliştirdiklerini belirten Genç Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Ferhat Güzel, "Sene başında başlattığımız bu projeyi 11. sınıf öğrencileriyle birlikte yaptık. Bu proje için öğrenci arkadaşlarımızı konularına göre gruplara ayırdık. Her bir grup Kendi konusu olan spor dalını malzemelerini toplayarak çalışmalara başladı. Bu projemizin çalışmalarında öğrencilerimiz sene başında bu zamana kadar yoğun gayret gösterdiler. Projenin yapım aşamasında bitimine kadar elimizden gelenin fazlasını yaptık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kısıtlı imkanlarla böyle bir çalışmayı ortaya çıkardık. 'Spor Materyalleri Tasarımı' konulu çalışmamızın temel amacı öğrencilerimizin farklı birçok spor dallarını daha yakından tanımak ve grup bilincini aşılamaktır. Yaptığımız bu çalışma Genç'te ve Bingöl'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Daha önce Bingöl genelinde böyle bir çalışmaya şahit olmadım. Bu projemiz öğrencilerimize büyük katkı sundu. Bu proje sayesinde birçok spor dallarını daha yakında tanıdılar. Bu projede çalışan ve emek sarf eden tüm öğrencilerimi tebrik ediyorum. Onların ellerine emeklerine sağlık" dedi.



"El becerilerimizi göstermek istedik"



Çalışma hakkında konuşan 11. sınıf öğrencisi Zeynep Tutkal ise, "Hocamızın büyük destekleriyle kendi imkanlarımızla böyle bir çalışma ortaya koyduk. Amaç faklı spor dallarını daha yakından tanımak el becerilerimi geliştirmek ve arkadaşlarla ortak hareket ederek grup bilincini kazanmaktı. Biz de hocamızın büyük yardımları sayesinde 'Spor Materyalleri Tasarımı' konulu çalışmamızı bitirerek sergiledik. Bu çalışmamızda emekleri olan başta Beden Eğitimi Öğretmeni olan Ferhat Güzel hocamıza ve öğrenci arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BİNGÖL