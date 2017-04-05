Öğrencilere Diş Fırçası ve Macunu Dağıtıldı

Bitlis Halk Sağlığı Müdürlüğünce, 500 öğrenciye diş fırçası ve macunu dağıtıldı.



Halk Sağlığı Müdürlüğünde görevli hekim ve çalışanlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu bahçesinde öğrencilere diş fırçalama yöntemlerini uygulamalı anlattı ve diş sağlığıyla ilgili çizgi film izlettirdi.



Daha sonra 500 öğrenciye diş fırçası ve macunu dağıtıldı.



Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Uzman Doktor Yunus Emre Bulut, yaptığı açıklamada, "Sağlıklı Dişler Sağlıklı Gülüşler" Projesi kapsamında 81 ilde etkinlik düzenlendiğini söyledi.



Diş hekimlerince tüm ilk ve orta okullarda diş taraması yaptıklarını anlatan Bulut, "Dişleri çürük öğrencilerimizi Ağız Diş Sağlığı Merkezinde tedaviye alıyoruz. Biz koruyucu sağlık hizmetlerinin en etkin ve en önemli alanıyız. Bu alanda dişleri korumanın, tedaviden çok daha önemli olduğunun farkındayız ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.