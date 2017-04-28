Öğrencilere Beyin Kablolarını Birbirine Bağlamayı Öğretelim'

İyi ebeveynlik, kaliteli eğitim sistemi, olumlu çevre katısı ve beslenme gibi bileşenlerin bir araya getirilerek beynin olgunlaşma sürecinin iyi yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Sürmeli,"Öğrencilerimize 'beyinlerindeki kabloları birbirine bağlamayı' öğretmemiz gerekiyor" şeklinde konuşuyor.