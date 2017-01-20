Öğrencilere Bere ve Atkı Dağıtıldı

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun eşi Nilgün Azizoğlu'nun öncülüğünde Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında anaokulu, ilkokul ve orta öğrenimde okuyan öğrencilerimiz için "Bir Berede Sen Ör" kampanyası başlatıldı.



Kampanya kapsamında kurum amir ve memurlarının eşleri, vatandaşlar ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından örülen atkı ve bereler bugün ilk karne heyecanı olan İlyas Acar Anaokulu öğrencilerine Şenkaya Kaymakamı Ömer Dereci'nin eşi Mediha Dereci tarafından minik öğrencilere karneleri ile birlikte dağıtıldı.



Mediha Dereci, "Sayın Nilgün hanımın düzenlemiş olduğu bu sosyal proje, toplumuzda sosyal bir paylaşımı ve kaynaşmayı sağlamıştır. Okulumuzun son gününde öğrencileri mutlu etmiştir. Bizler de onlarla bu güzel günü paylaştık. Onların mutlu olmasını sağladık. Çocuklar hediyelerden mutlu oldular. Sayın Nilgün hanıma bu güzel projesinden dolayı kendisine teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi. - ERZURUM