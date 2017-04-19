Öğrencilere Başkan Yemenici'den Hediye
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Atatürk Ortaokulu öğrencileri Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici’yi makamında ziyaret etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Atatürk Ortaokulu öğrencileri Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'yi makamında ziyaret etti.
Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici gerçekleştirilen ziyarette, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencileri ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade ederek bayramlarını kutladı. Başkan Yemenici "Sizler geleceğimizi simgeliyorsunuz. Gelecek nesillerin daha mutlu yaşaması arzusundayım. Bunun için de çalışmaya devam ediyoruz" diyerek gelecekte bu görevlere gelerek bu bayrağı devralacak olan çocuklara güzel bir gelecek için iyi dilek temennisinde bulundu.
Konuşmasının ardından Başkan Yemenici Atatürk Ortaokulu öğrencileri Emirhan Sarıoğlu'na, Sıla Tünem'e, Beyzanur Özdemir'e ve Canel Polat'a hediye takdim etti ve ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sundu. - DÜZCE