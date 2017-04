Öğrencilere "Başarıya Gülümse" Semineri

Ordu'nun Fatsa ilçesinde YGS ve LGS'ye girecek öğrencilere zorlu sınavlar öncesinde motivasyon amaçlı seminer düzenlendi.



Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, YGS ve LGS sınavlarına girecek olan ortaöğretim öğrencilerine yönelik 'Başarıya Gülümse' semineri düzenlendi.



Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında Eğitimci Uzman Sıtkı Aslanhan'ın seminer verdiği programa, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Reyhan Mollaoğlu, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.



Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan'ın sunduğu seminerde öğrencilere sınav stresini giderme, programlı ders çalışma, sınava odaklanma gibi konularda önemli bilgiler verildi.



Seminerde öğrencilere önerilerde bulunana Aslanhan, "Ülkesini çok seven biri olarak son yıllarda gençlerimizin halini görünce çok üzülüyorum. Gençlerimizin oturmasını, kalkmasını, konuşmasını, üslubunu, görünce 'Geleceğimizi emanet edebileceğimiz gençlik bu mu?' diye kendime soruyorum. Ama böyle vatanını milletini seven, saygılı olan ve kültürünü bilen gençlerimizi görünce tekrardan ümitleniyorum. Aileler çocuklarına; 'Ne olursa olsun bir üniversite kazan oğlum.' diyorlar. Şu an Türkiye'de üniversiteye gitmeyen insana farklı bakıyorlar. Her şeyden önce birey eğitimli, ahlaklı, onurlu, kişilikli olmalıdır. İnsan olmak en önemlisidir" diye konuştu.



Seminer, Fatsa Belediyesi Başkan Yardımcısı Reyhan Mollaoğlu'nun, Eğitimci Uzman Sıtkı Aslanhan'a çiçek vermesiyle sona erdi. - ORDU