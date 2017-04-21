Öğrencilere Avukatlık Mesleği Tanıtıldı

Samsun Maarif Hareketi kapsamında düzenlenen programda öğrenciler, avukatlık mesleği hakkında bilgilendirildi.



Samsun Tekkeköy Kutlukent 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulunda Samsun Maarif Hareketi kapsamında Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Avukatlar Seda Üstün Tuğ, Yunis Emre Seçkin ve Halil İbrahim Şener, 8. sınıf öğrencileriyle avukatlık mesleğinin güzel taraflarını ve zorluklarını paylaştı. Programda ayrıca hukuk fakültesi mezunlarının tercih kapsamında olan mesleklerde tanıtıldı.



TEOG sınavı öncesi, öğrencileri motive etmek amacıyla söyleşi yapan avukatlar, avukatlık cüppelerini öğrencilerle paylaşarak kendilerini avukat olarak görmelerine fırsat tanıdı. Programda Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü avukatları böyle bir faaliyete katıldıkları için büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.



Öğrenciler ise meslek tanıtımı programından büyük keyif aldı. - SAMSUN