Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı Seti

Sağlık Bakanlığı Diş Sağlığı Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen, 'Sağlıklı Dişler, Sağlıklı Nesiller' kampanyası Kütahya'da başladı.



Sağlık Bakanlığı'nın ağız ve diş sağlığına yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla 81 ilde koordineli olarak düzenlediği ağız ve diş sağlığı seti dağıtım töreni Orgeneral Asım Gündüz Ortaokulu'nda yapıldı.



Törene Vali Ahmet H. Nayir, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Halk Sağlığı Müdürü Ali Güvey, öğretmenler ile sağlık personelleri katıldı.



Diş Hekimi Zehra Öğüt Demirel, öğrencilere dişlerin nasıl fırçalanacağını ve dişlere nasıl bakım yapılacağını maket üzerinden uygulamalı olarak anlattı.



Uygulamalı eğitime de katılan Vali Ahmet H. Nayir diş sağlığı hakkında öğrencilere sorular sordu, ağız ve diş sağlığının önemine değindi. Vali Nayir, "81 vilayetimizde 'Sağlıklı Dişler, Sağlıklı Nesiller' kampanyası uygulanıyor. Sizlerin diş sağlığının önemi konusunda bir çalışma yapılıyor. Günde en az iki kez dişlerinizi fırçalamalı, ağız ve diş sağlığınıza dikkat etmelisiniz" dedi.



Törende 575 adet öğrenciye ağız ve diş sağlığı seti, Sağlıklı Çocuk Dergisi, ağız ve diş sağlığımızı koruyalım broşürleri dağıtıldı. (EFE) - KÜTAHYA