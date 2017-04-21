Öğrencilerden Vali Gül'e 23 Nisan Ziyareti

Sivas Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Reşit Paşa İlkokulu ile Gazi Paşa İlkokulu öğrencilerini misafir etti.



İlk olarak Vali Reşit Paşa İlkokulu heyetini kabul eden Gül, "Bizler burada emanetçiyiz. Bu makamların gerçek sahibi çocuklarımızdır. Çocuklarımızı seviyoruz. Onların en iyi şekilde yetişmesi için öğretmenlerimizin gayretlerini biliyoruz. Bu vesile ile hem öğretmenlerimize hem idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemizin güvenli yarınlara ulaşabilmesi için öğretmenlerin yetiştirdiği çocukların, gençlerin daha özgüvenli olması, daha iyi yetişmesi lazım. O açıdan da yaptığınız iş çok önemli. Çocuklarımızın hepsinin ayrı bir meziyeti var. Bunu zaman zaman kendileri ile konuştuğumuzda da görüyoruz. İnanıyorum ki gelecekte büyüklerinin yaptıklarının çok daha üzerinde güzel işlere imza atacaklar. Çocuklarımızın ülkemizi daha ileriye götüreceğine inanıyoruz. Bunu yaparken de bizim yapmamız gereken ne varsa seve seve yapacağımızı hem bir görev hem bir sorumluluk olarak ayrıca da belirtmek istiyorum." dedi.



Vali Reşit Paşa İlkokulu Müdürü Salih Sebahattin Karadağ ise 23 Nisan haftası kutlama etkinlikleri dolayısı kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Gül'e eğitime verdiği önem ve destekten dolayı teşekkür etti. Ziyarette Vali Gül öğrencilerle bir süre sohbet ederek, okulun sorunları hakkında bilgi aldı.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla daha sonra Gazi Paşa İlkokulu öğrencileri Vali Gül'ü ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Tan, Okul Müdürü Hulusi Sayıcı ve öğretmenleri ile Vali Gül'ü ziyaret eden öğrenciler, bir süre Gül ile sohbet etti.



Ziyarette konuşan Gül, bu bayramın çocuklara armağan olduğunu hatırlatarak, "Bu bayram coşku ile kutlanıyor. Önemli bir gün. Egemenliğin millete verildiği ve o günden beridir de devam ettiği bir süreç. 23 Nisan TBMM'nin kuruluşu ve ilk toplandığı gündür. Zaman zaman seçimlerimiz oluyor ve bu seçimlerde bizler kendi temsilcilerimizi seçiyoruz. Bunu meclise götürüyoruz ve bizim seçtiğimiz temsilciler bizim adımıza karar veriyor. Son referandum sonucu anayasa değişikliği ile seçilme yaşı 18'e iniyor. Dolayısıyla da 8 sene sonra inşallah milletimiz seçerse takdir ederse, meclise girme şansınız da var. Bu açıdan şimdiden o sorumluluğa hazır olmanız lazım, kendinizi iyi yetiştirmeniz lazım. Öğretmenlerinizin size tavsiyelerini telkinlerini ve ödevlerini yerine getirmeniz lazım. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. Ne kadar iyi yetişirseniz milletimiz devletimiz o derece güvende olur. Bizlerde büyükleriniz olarak her zaman sizin yanınızda olacağız. Size el uzatacağız, rehberlik edeceğiz. Sizi seviyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bahtınız açık olsun. İnşallah ayağınıza taş değmesin." diye konuştu.



Daha sonra öğrenciler Vali Gül'e çeşitli sorular yöneltti. Program öğrencilerin valiliği gezmesi ve hediye takdimi ile sona erdi. - SİVAS