Öğrencilerden Toplu Taşıma Araçlarını Temiz Kullanma Çağrısı

İcadiye İlkokulu öğrencileri, toplu taşıma araçlarının temiz kullanılması için slogan çalışması gerçekleştirdi.



İETT'den yapılan açıklamaya göre İETT Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan Özçelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İcadiye İlkokulunu ziyaret etti.



Burada konuşan Özçelik, toplu taşıma araçlarının temiz kullanılması için slogan çalışması yapan İcadiye İlkokulu öğrencilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.



Özçelik, toplu ulaşımı kullanmanın hava kirliliğini önleyerek çevreye katkı sağladığını vurguladı.



Araçların temizliğine büyük önem verdiklerini anlatan Özçelik, İstanbullulara sunulan toplu ulaşım hizmetinin kalitesinde araçların temizliği ve bakımının en önemli konuların başında geldiğini aktardı.



"Çocukların verdiği mesajlar çok önemli"



Özçelik, çocukların gösterdiği hassasiyetin kendisini duygulandırdığını belirterek, "Temizliğe ve araçları korumaya yönelik verdikleri mesajlar çok önemli, çok değerli. İETT olarak her gün 4,2 milyon kişiyi araçlarımızda ağırlıyoruz ve gün sonunda bütün araçlarımız dezenfekte ediliyor. Toplu ulaşım kullanma alışkanlığının çocukluk yaşlarından itibaren gelişmesine son derece önem veriyoruz. Bugün görüyorum ki çocuklarımız, bütün bunların farkında ve temiz ve bakımlı araçlarla yolculuğun mutlulukla ilişkisini kurabiliyorlar. Bu konuda büyüklerine mesaj veriyorlar. Onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Ziyarette, okul bahçesine getirilen nostaljik otobüs "Tosun ve Bilim Hattı", öğrencilerin hazırladığı sloganlarla donatılarak, onların beğenisine sunuldu.