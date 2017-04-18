Öğrencilerden Resim Sergisi

Muş'un Kızılağaç Belde Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, resim sergisi açtı.



Gençlik Merkezinde açılan sergiyle ilgili açıklama yapan Görsel Sanatlar öğretmeni Sıdıka Kuruca, öğrencilerin hünerlerini şehir merkezine taşıdıklarını söyledi.



Sergilenen eserlerin karakalem, resim, afiş çalışmalarından oluştuğunu anlatan Kuruca, serginin ilgi gördüğünü aktardı.



Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Çoban ise, bu tür çalışmaların öğrencilerin gelişimi için önemli olduğunu söyledi.



Çoban, sanatsal etkinliklerde öğrencilere gerekli desteği verdiklerini belirtti.



Sergiye, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Çiçek, öğretmen ve öğrenciler katıldı.