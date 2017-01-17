Öğrencilerden Polislere Ziyaret

Kulalı öğrenciler, Kula Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek polislere "Yanınızdayız" mesajı verdi.



Kula Atatürk İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri Değerler Eğitimi Milli Birlik ve Dayanışma Projesi kapsamında Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Öğretmenleri Özcan Urlu ve İhsan Doğan eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler polislerle tek tek sohbet ederek "Yanınızdayız" mesajı verdi. Öğrenciler daha sonra Emniyet Müdürü Hakan Meletlioğlu ile sohbet etti. Minik öğrencilere ve öğretmenlere ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden İlçe Emniyet Müdürü Hakan Meletlioğlu öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi. - MANİSA