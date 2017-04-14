Öğrencilerden Polislere Anlamlı Ziyaret

Mimar Sinan İlköğretim Okulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla Kumluca Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği'ni ziyaret etti.



Öğrenciler ve okul müdürü Yılmaz Atıcı, Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği'ni ziyaret ederek, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun yıl dönümünü kutladı.



Ziyarette öğrenciler, Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliğini gezerek, birimler hakkında polislerden bilgi aldı.



İstasyon Amiri Ramazan Canbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilere teşekkür etti.



Öğrenciler, istasyonda görevli polislere, okuldaki diğer arkadaşları tarafından yazılan mektupları verdi.



Öğrenciler, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.