Öğrencilerden Polise Başsağlığı Ziyareti

Malatya Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Beydağı Polis Merkezini ziyaret ederek, polislere taziye dileklerini iletti.



Malatya Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri İzmir'de yaşanan terör saldırısı dolayısıyla Tarih öğretmeni Mustafa Fırat'ın eşliğinde polis memurlarına karanfil vererek taziyelerini iletti. Ziyaret sırasında konuşan Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi Tarih öğretmeni Mustafa Fırat, yüzyıllardır bu coğrafya da mihenk taşı gibi varlık gösteren Türk milletinin her ne pahasına olursa olsun bu coğrafyadan atılamayacağını belirterek, terör saldırılarında şehit olan güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet diledi. - MALATYA