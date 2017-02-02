Öğrencilerden Kuşlara Sıcak Yuva

Erzincan'da, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğüne bağlı kız yurtlarında kalan öğrenciler tarafından kuşların soğuktan korunması için yapılan kuş yuvaları, ağaçlara yerleştirildi.



Kentteki KYK İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan 150 kız öğrenci, bölgede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle, doğada yaşayan kuşların barınması için pet şişe, soda kapağı gibi atık malzemeler kullanarak 200 kuş yuvası yaptı.



Öğrenciler daha sonra kuş yuvalarını, Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kara, KYK İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek'in destekleri ile kuşların uğrak yerlerinden olan Ekşisu Sazlığı bölgesinde bulunan mesire alanındaki ağaçlara astı.



Vali Yardımcısı Kara, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kız öğrencilerin kuşlar için atık malzemelerden yaptığı yuvaların anlamlı ve güzel olduğunu söyledi.



İnsanların doğadan da sorumlu olduğuna işaret eden Kara, "Biz insanlar olarak sadece kendimizden sorumlu değiliz. Çevremizdeki insanlar, canlılar, hayvanlar, kuşlar ve herkesten sorumluyuz. Onlar da bir can taşıyor, kış şartları ağır ve yem bulamama sıkıntıları var. Bu farkındalığı meydana getiren Sarıçiçek ve ilgililere teşekkür ediyorum." dedi.



Sarıçiçek ise KYK olarak havaların soğuk olması nedeniyle kuşlara yönelik bir çalışma başlattıklarını belirterek, bu çerçevede kız yurtlarında kalan öğrencilerin atık malzemelerden hazırladığı kuş yuvalarını ağaçlara asıp yem bıraktıklarını dile getirdi.



"Dünya sadece insanlara ait değil"



Kuş yuvası yapımı ve yemleme çalışmalarına katılan öğrencilerden Kevser Durdu da Erzincan'da soğuk havalar nedeniyle kuşlar için atık malzemelerden yuva yaptıklarını vurgulayarak, dünyanın sadece insanlara ait olmadığını, tüm canlılara ait olduğunu belirtti.



Bu çalışmaya katıldığı için mutlu olduğunu aktaran Durdu, "Çalışma ile çok güzel bir sonuç elde ettik. Bu dünyanın sadece insanlara ait olmadığını bir kez daha belirttik." dedi.



Öğrenci Rukiye Oğuz da "Hayvanların aç kalmaması için atık malzemelerden, pet şişeden, soda kapağından bir çalışma yaptık. Bunları ağaçlara yerleştirdik ki kuşlar rahatça ulaşabilsin." diye konuştu