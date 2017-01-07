Öğrencilerden Kan Bağışı

Türk Kızılayı Bitlis Şubesi tarafından, Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) kurulan kan bağışlama çadırına öğrenciler akın etti.



Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi'nde kurulan çadıra, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.



BEÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Berk Yasin Şefkatlioğlu, yaptığı açıklamada, Kızılay'ın kan bağışı çağrısına duyarsız kalmadıklarını söyledi.



Kanlarının Kızılay'a feda olduğunu dile getiren Şefkatlioğlu, "Milli seferberlik ruhuna yakışır bir şekilde öğrenciler olarak Kızılay'a kan verdik. Kan bağışında bulunan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.



Kızılay yetkilileri ise öğrencilere bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.