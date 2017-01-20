Öğrencilerden İhtiyaç Sahiplerine Kıyafet Desteği

Tekirdağ Özel Aydın Anadolu Lisesi ile Özel Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Süleymanpaşa Belediyesi Dost Eli Giyim Mağazası'na ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere kışlık kıyafet desteğinde bulundu.



Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Özel Aydın Anadolu Lisesi ile Özel Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulları öğretmenleri ve öğrencilerinin başlattıkları kampanya ile topladıkları ihtiyaç fazlası kıyafetleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi Dost Eli Giyim Mağazasına teslim ettiği belirtildi.



Açıklamada, 2016 yılında yaklaşık 10 bin farklı kıyafeti yıkayıp ütüleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, her geçen gün daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşıltığı, ihtiyaç sahiplerinin hafta içi her gün 08.00- 17.00 saatlerinde Dost Eli Giyim Mağazasına gelerek ihtiyaç duydukları ürünü alabilecekleri kaydedildi.