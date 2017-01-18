Öğrencilerden Hayvan Barınağına Ziyaret

Ödemişli öğrenciler, Ödemiş Belediyesi Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti. Okul öğretmenlerinden Ferit Avcı, Mustafa Parlar ve Şahin Yazgan ile birlikte gelen yaklaşık 50 öğrenci, barınağın çalışmaları hakkında bilgiler aldı.



Ödemiş Belediyesi bünyesinde hizmet veren hayvan barınağı, öğrencileri konuk etmeye devam ediyor. 2016-2017 eğitim öğretim döneminin yarı yıl tatili yaklaşırken, özel bir okulun 7. sınıf öğrencileri Ödemiş Belediyesi Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti. Ödemiş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde çalışan veteriner hekimler ve teknik personel tarafından öğrencilere çalışmalar anlatılarak, soruları yanıtlandı. Öğrencilerin dikkatini en çok ameliyathanedeki çalışmalar çekti. Sokak hayvanlarının bakımı ve sahiplenmesi konusunda da bilgi alan öğrenciler, yardım konusunda neler yapabileceklerini görüştü. Öğrenciler, barınaktaki hayvanlarla eğlenceli vakit geçirdi. - İZMİR