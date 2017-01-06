GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
AKSARAY
Öğrencilerden ve yardım tırından detaylar
Dua edilmesi
Kanuni İmam Hatip Lisesi Müdürü Ali Boysak konuşması
Yardım tırını uğurlanması
ADIYAMAN
Gençlerin yardım kolilerini hazırlaması
Kolilerin çadıra taşınması,
Yardım malzemelerinin teslim edilmesi. Aksaray'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, Kanuni İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrencilerin harçlıklarıyla alınan yardım malzemelerinin bulunduğu tır ve kamyon Suriyeliler için yola çıktı.
Okul Müdürü Ali Boysak, okul önündeki uğurlama töreninde, Halep'te büyük bir insanlık dramının yaşandığını söyledi.
Türkiye'nin hep mazlumların yanında olduğunu vurgulayan Boysak, şöyle konuştu:
"Suriye'deki kardeşlerimiz bir taraftan soğukla, açlıkla mücadele ederken, diğer taraftan Esed ve onun destekçilerinin attığı bombaların altında can vermektedir. İslam medeniyetinin en kadim şehri olan Halep, bugün yok edilmiştir. Ülkemiz, hep mazlum insanların yanında yer almıştır. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir. Bizler oradaki kardeşlerimize destek olma adına okulumuzda 700 öğrencimizle kampanya başlattık. Gönderdiğimiz tırda oradaki en önemli ihtiyaçlardan su var. Diğer ek olarak gönderdiğimiz kamyonda ise un, bebek bisküvisi, çocuk bezi başta olmak üzere kuru gıdalar mevcut. Yardımlarımız devam edecek. Herkesin de oradaki insanlara yardım etmesi çağrısında bulunuyorum."
Konuşmanın ardından tır ve kamyon dualarla Haleplilere gönderildi.
Öğrencilerden Haleplilere Yardım - Aksaray/adıyaman/
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : AKSARAY Öğrencilerden ve yardım tırından detaylar Dua edilmesi Kanuni İmam Hatip Lisesi Müdürü Ali Boysak konuşması Yardım tırını uğurlanması ADIYAMAN Gençlerin yardım kolilerini hazırlaması Kolilerin çadıra taşınması, Yardım malzemelerinin teslim edilmesi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :