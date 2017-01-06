Öğrencilerden Haleplilere Yardım

Diyarbakır merkez ve Çınar ilçesinde öğrenciler, Halepliler için yardım topladı.



Diyarbakır merkezdeki Ahmet Arif Anadolu Lisesi öğrencileri, düzenlendikleri kampanya kapsamında toplanan gıda ve giyim yardımlarını Haleplilere göndermek üzere yetkililere teslim etti.



Okul Müdürü Ferhat Deniz Kaya, öğrencileriyle el ele vererek insanlığın unutulmuş duygusunu bir nebze hatırlatmak istediklerini belirtti.



Öğrencilerin desteğiyle gıda ve giysi toplandığını aktaran Kaya, "Öğrencilerim ailelerinin verdikleri harçlıkları toplayarak bu yardımda bulundular. Öğrencilerim yanıma gelerek '1 liraya ne alabiliriz?' diye sorduklarında çok duygulandım. Aldıkları eşyalar içerisinde çorap, makarna, mont, süt ve hatta üzerine not yazılmış oyuncak bebek bile var. Bu yardıma destek veren herkesten Allah razı olsun." dedi.



Öğrencilerden Emine Acun da dünyadaki tüm insanların bu zulmü gördüklerini ve sessiz kaldıklarını ifade ederek şöyle konuştu:



"Bizler, Halepli kardeşlerimizin yaşadıklarını yaşamıyor olabiliriz ama bir insan olarak hissediyoruz. Onlara daha çok yardım etmek ve onların yalnız olmadıklarını söylemek istiyoruz. Öğrenciler olarak biriktirdiğimiz harçlıklarla kardeşlerimize yardım ettik."



Çınar'daki okullardan destek



Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı işbirliğinde Halepliler için yardım kampanyası düzenlendi.



Kampanya kapsamında hazırlanan afişler okullara asıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğün çağrısıyla okullardan kampanya için 12 bin lira topladı.



Kaymakam İsmail Şanlı, yaptığı açıklamada, devlet olarak Suriye ve Halep'te yaşananlara seyirci kalmadıklarını belirtti.



Şanlı, "Burada yardımın büyüklüğü ve küçüklüğü değil. Önemli olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ve okulların bu dram karşısında gösterdiği hassasiyettir. Mazlum insanlara yönelik bu tür kampanyaları devam ettirmek tüm insanlığın en başta gelen görev ve sorumluğudur." dedi.



Öte yandan, kampanyada öğrencilerin topladıkları giysi, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri, pazar günü Haleplilere gönderilecek.