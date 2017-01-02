Öğrencilerden Haleplilere Yardım

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Malkara yurtlarında kalan öğrenciler, Halepliler için yardım topladı.



Malkara KYK Müdürü Osman Öztepe, yaptığı açıklamada, böyle güzel bir organizasyona dahil

oldukları için mutlu ve sevinçli olduklarını belirterek, kampanyaya destek veren Malkara esnafına ve

Sivil Toplum Kuruluşlarına teşekkür etti.



Malkara KYK yurtlarında kalan öğrencilerin, büyük bir özveriyle Halepliler için 110 koli yardım malzemesi topladıklarını ifade eden Öztepe, "Malkara KYK Müdürlüğü olarak, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılay Başkanlığının ortaklaşa düzenledikleri "Halep Bizdir", Bizdendir, Bizimledir". "Halep'e Yardım Kampanyası" kapsamında bizde yardım topladık. Öğrencilerimiz ile birlikte esnafımızı ziyaret ettik. Sivil Toplum Kuruluşlarımızdan destek istedik. Bu çalışmaların sonucunda 110 koli giyim-ayakkabı-makarna-çay-şeker-çocuk bezi-battaniye gibi malzemeler topladık. Bunlara ilave olarak 15 çuval da un desteği verdi vatandaşlarımız." diye konuştu.



Öztepe, toplanan malzeme kolilerini Tekirdağ Kredi ve Yurtlar Kurumuna göndereceklerini, burada toplanan yardım kolilerinin daha sonra Kızılay tırları ile Haleplilere ulaştırılacağını kaydetti.